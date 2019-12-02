На Сахалине через четыре дня после запуска аварийно отключился энергоблок ГРЭС-2

На Сахалинской ГРЭС-2 через четыре дня после официального пуска аварийно отключился второй энергоблок, пишет Sakh.com. Сейчас станция работает по диспетчерскому графику.

В «Сахалинэнерго» подчеркнули, что отключение энергоблока стало одним из 26 технологических инцидентов на объектах организации за ноябрь 2019 года. Там добавили, что энергетики быстро использовали резервное оборудование, благодаря чему отключение электроснабжения свелось к минимуму. Специалисты проводят расследование инцидента и вырабатывают технические решения.

По информации «Коммерсанта», причиной стала неполадка в градирне: экспериментальное сооружение, работающее без испарения большого количества воды, «замёрзло», произошёл разрыв части трубопроводов и система охлаждения основного оборудования станции отказала.

ГРЭС-2 — крупнейший энергообъект региона на западном побережье Сахалина — официально ввели в эксплуатацию 25 ноября, до этого с мая 2018 года ГРЭС работала в тестовом режиме.