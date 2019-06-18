На ремонт дороги Нижний Тагил – Верхняя Ослянка потратят почти 100 млн рублей

На ремонт автомобильной дороги Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка будет потрачено 97 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Свердловской области. Приводить транспортную ветку в порядок будет екатеринбургское ООО ДСК «Строймеханизация». Компания победила на торгах, снизив начальную стоимость контракта на 9 млн рублей. Другая организация, претендующая на получение договора – МУП «Тагилдорстрой» – снизила цену только до 97,6 млн рублей.

Протяжённость ремонтируемого участка дороги составляет 11,5 км, ширина проезжей части 4,5-6 м. Все работы должны быть завершены до 2 августа 2020 года. К этому времени в Ослянке в рамках проекта «Светлый город» также планируется установить новые линии наружного освещения.

Напомним, автодорога регионального значения Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка связывает Нижний Тагил сразу с несколькими населёнными пунктами (Северка, Синегорский, Серебрянка, Нижняя и Верхняя Ослянка). Общая протяжённость дороги составляет более 70 километров.