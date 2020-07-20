На подготовку Нижнего Тагила к отопительному сезону выделят 500 млн рублей

Коммунальные и ресурсоснабжающие организации Нижнего Тагила начали готовиться к будущему отопительному сезону. Проводятся гидравлические испытания, заключаются договоры на поставку газа, сообщает пресс-служба мэрии.

«На подготовку к отопительному сезону ресурсоснабжающими предприятиями запланировано порядка 500 миллионов рублей. В том числе на подготовку 42 источников теплоснабжения почти 260 миллионов рублей. В рамках реализации данных мероприятий должно быть отремонтировано более 10 километров тепловых магистралей и свыше 4 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, около 59 миллионов рублей будут выделены на обновление линий электропередач», — рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Первыми проверку по оценке готовности к отопительному сезону пройдут «Райкомхоз-Теплосети» и химзавод «Планта». Самое крупное муниципальное предприятие НТТС будут проверять с 10 по 28 августа. Его специалисты готовят к отопительному сезону тепловые сети Ленинского и Тагилстроевского районов, посёлка Уралец и более 25 котельных.

Также началась подготовка к зиме и в социальных учреждениях города. Напомним, в июне глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возложил персональную ответственность за своевременную подготовку объектов образования, культуры и спорта к работе в зимних условиях на руководителей профильных управлений.

Добавим, что в середине декабря 2020 года объекты теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города должны быть переданы в концессию. Компании, которая станет победителем открытого аукциона, отдадут объекты, находящиеся в собственности города и эксплуатирующиеся МУП «Нижнетагильские тепловые сети».