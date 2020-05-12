Мэрия Нижнего Тагила планирует отдать городское теплоснабжение в концессию уже в декабре

Тагильские чиновники планируют заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения уже в середине декабря этого года. Компании, которая станет победителем открытого аукциона, отдадут объекты, находящиеся в собственности города и эксплуатирующиеся МУП «Нижнетагильские тепловые сети».

План мероприятий, направленных на заключение концессии, опубликован на официальном сайте муниципалитета. Согласно ему, до 1 июня должна пройти инвентаризация имущества, планируемого к передаче, до 18 мая — подготовка земельных участков. До 15 мая необходимо определить финансовую модель проекта соглашения, 16 июня — опубликовать сообщение о проведении открытых торгов. Приём конкретных предложений от потенциальных концессионеров планируется провести только 3 ноября. Решение о заключении соглашения примут 8 ноября. Подпишут документ в случае отсутствия жалоб в УФАС 14 декабря.

Год назад мэрия Нижнего Тагила организовала на базе НТ МУП «Единый муниципальный расчётный центр» новое муниципальное предприятие под названием «Горэнерго-НТ». В созданную организацию перевели почти 400 сотрудников обанкротившегося «Горэнерго». До этого прокуратура Дзержинского района грозила конкурсному управляющему МУПа Азату Юсупову уголовной ответственностью за возможный срыв отопительного сезона на Вагонке. Предприятие-банкрот не выполняло обязательства по подготовке сетей и оборудования к работе в новый отопительный период. После создания «Горэнерго-НТ» часть коммуникаций была приведена в порядок.

Известно, что мэрия Нижнего Тагила ранее вела переговоры по поводу заключения концессии в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города с АО «Облкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова). Обсуждался вариант, при котором в результате заключения соглашения МУП «НТТС» будет поглощено «Облкоммунэнерго».