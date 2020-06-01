Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев возложил на чиновников персональную ответственность за подготовку школ и дворцов культуры к отопительному сезону

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возложил персональную ответственность за своевременную подготовку объектов образования, культуры и спорта к работе в зимних условиях на руководителей профильных управлений в мэрии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. Если детские сады, дворцы культуры, а также спортшколы не смогут функционировать осенью из-за отсутствия отопления, отвечать за это придётся чиновницам: Татьяне Удинцевой, Светлане Юрчишиной и Ирине Еремеевой.

Предприятия, имеющие на балансе теплоисточники и тепловые сети, до 1 сентября должны создать запасы основного и резервного топлива, заключить договоры на поставку газа, утвердить технологические потери по эксплуатируемым тепловым сетям.

Напомним, из-за устоявшейся тёплой погоды отопительный сезон в Нижнем Тагиле в этом году завершился уже 6 мая. Затраты на подготовку к нему, по данным мэрии, составили почти 640 млн рублей. Деньги были потрачены в основном на текущие ремонты оборудования и замену наиболее изношенных сетей. «Водоканал-НТ» занимался подготовкой системы холодного водоснабжения и водоотведения. В рамках неё были выполнены в числе прочего работы по замене насосного оборудования гидроузлов и насосных станций, ремонт колодцев на сетях водопровода и канализации и замена водоразборных колонок. Затраты на подготовку составили 121,55 млн рублей. 66,6 млн рублей из них было направлено на капитальный и текущий ремонт 7,53 км водопроводных сетей, остальные средства — на приведение в порядок 3,82 км канализационных сетей.