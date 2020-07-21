На Первоуральской птицефабрике выявили вспышку коронавируса

На птицефабрике «Первоуральская» зафиксировали вспышку коронавируса, со ссылкой на управляющую компанию — птицефабрику «Свердловская» — пишет Znak.com.

Там отметили, что на предприятие поступили сведения о шести подтверждённых случаях заболевания среди работников. Компания уже получила предписания Роспотребнадзора о ликвидации последствий. На птицефабрике заверили, что необходимые меры предосторожности предприняты и на обеспечении области продуктами первой необходимости эта ситуация не отразится.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 227 случаев заражения коронавирусом, их общее число с начала пандемии достигло 18 250. Как отмечают в Минздраве региона, темпы заражения растут в областных городах — Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Берёзовском, Первоуральске, Ревде и так далее. В то же время и в Екатеринбурге они остаются достаточно высокими. За всё время по выздоровлению выписаны 12 496 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, общее число смертельных случаев достигло 205.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».