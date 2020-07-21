В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 16 заражённых

На территории Свердловской области выявлено 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Свердловская область по-прежнему занимает 3-е место по суточному приросту числа заболевших, уступая Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+128), Артёмовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+16), Нижней Туры, Режевского городского округа, Североуральска, Серова, Тавдинского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18250.

«Состояние 184 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 849. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 404 человека, общее число выписанных достигло 12496. Отметим, что общее число выписанных пациентов за последние 7 дней в Свердловской области превысило общее количество вновь выявленных случаев заболевания», — рассказали в оперштабе.

Также зарегистрировано 10 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 205.

В России за последние сутки зафиксировано 5842 новых случая коронавируса в 81 регионе, 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода, полностью выздоровело 8782 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 783328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12580 летальных исходов, выздоровели 562384 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».