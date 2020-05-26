На овощебазу № 4 в Екатеринбурге после вспышки коронавируса пришли Роспотребнадзор и Росгвардия

В Екатеринбурге на овощебазе № 4 проходит внеплановая проверка управления Роспотребнадзора по Свердловской области при силовой поддержке Росгвардии, пишет Znak.com.

Массовые проверки рынков и улиц в Железнодорожном районе Екатеринбурга начались после того, как там произошла вспышка коронавируса — в этом районе проживали многие работники склада «Красное и белое», где заболели более 100 человек. Кроме того, в этом же районе обнаружили дом, где коронавирусной инфекцией заболели сразу 45 человек. Всего в начале мая положительный тест на коронавирус в районе оказался у 349 жителей. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сказал, что в районе массово болеют семьи мигрантов.

В выходные в этом районе уже прошли массовые рейды полиции, которые проверяли соблюдение режима самоизоляции и масочного режима. По результатам было составлено несколько десятков протоколов, точное их число неизвестно.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».