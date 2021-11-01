На одного из участников строительства моста через Тагильский пруд завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи с незаконной разработки отвалов Анатольского месторождения амфибол-асбеста, расположенного в пяти километрах от дороги между сёлами Шиловка и Новоасбест под Нижним Тагилом.

Отметим, скальный грунт с отвалов использовался для укрепления насыпей строящегося моста через Тагильский пруд. Как пишет ЕАН, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Ущерб от незаконной разработки оценивается в сумму более двух миллионов рублей.

По информации АН «Между строк», фигурантом по делу проходит руководитель ООО «Форгруп» Алексей Пазычев.

Напомним, в марте 2021 года активисты федерального проекта «Единой России» «Народный контроль» выявили, по их мнению, незаконную разработку карьера в районе Новоасбеста (отвал Анатольского месторождения). Как написал у себя в Facebook руководитель регионального отдела Дмитрий Чукреев, скальную породу и грунт с карьера самосвалы возили на отсыпку для строительства моста через Нижнетагильский пруд. По его подсчётам, ежедневно на объект свозили около 3000 тонн скалы и отсева. На место были вызваны сотрудники полиции.

Как удалось выяснить общественникам, работы на карьере ведёт компания «Спецтех-НТ», учредителем которой является Пазычев. По словам Чукреева, эта организация не имеет разрешающих документов на добычу.