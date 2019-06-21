На месте свалки в Верхней Салде, о которой сообщили Путину, снова попытались вывалить мусор

На контейнерной площадке в Верхней Салде, которую упомянули во время прямой линии президента России Владимира Путина, вновь попытались устроить свалку, сообщает издание Vsalde.ru.

«Сама стала свидетелем. Я приехала на мусорную остановку на Карла Маркса, 25, чистейшую. И к ней подъехала "Газель", полная строительного мусора от замены окон. Там такие тяжёлые подоконники они выкидывают, что наши бедные дворники вдвоём поднять не могут. Я вышла и путём угрозы штрафа заставила эту "Газель" уехать. Предложила им поехать на полигон, купить талон и высыпать там мусор. Но увёз он мусор на полигон или в лес, неизвестно», — рассказала директор по эксплуатации МУП «Городское управление ЖКХ» в Верхней Салде Ирина Тодуа.

Фотографии автомобиля с госномером представители УЖКХ отправили в прокуратуру, отмечает издание.

Напомним, накануне Верхнюю Салду упомянули во время очередной прямой линии Владимира Путина во время обсуждения вопроса о вывозе мусора. Президенту показали фотографию свалки, на которую жалуются жители города. В тот же вечер захламление начали оперативно ликвидировать.

После того как свалку упомянули на прямой линии Путина, поступила реакция на ситуацию от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который отправил в город замминистра ЖКХ региона Егора Свалова. Также о начале проверки заявили в прокуратуре Свердловской области.