На месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли ещё восемь фрагментов тел

В Подмосковье на месте крушения Ан-148, где 10 апреля возобновилась поисковая операция, нашли восемь фрагментов тел погибших, со ссылкой на источник сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Привезли ещё 8 фрагментов, исследовать их будут завтра. Среди фрагментов — часть головы, остальные — мелкие. Думаю, будут ещё. Сейчас там ищут, что-то наверняка найдут», — сообщил собеседник радиостанции.

О том, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли фрагменты тел нескольких человек, сообщает также Telegram-канал Mash. По его информации, были также найдены не замеченные ранее детали фюзеляжа лайнера.

Ранее во вторник МЧС и Следственный комитет сообщили о дополнительном осмотре места крушения после того, как 9 апреля родственники жертв катастрофы заявили, что на месте крушения до сих пор остаются фрагменты тел, личные вещи погибших и фрагменты лайнера, а этот участок никто не охраняет и он не оцеплен. В СК отметили, что «дополнительные осмотры» организовали «в связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега», и заверили, что судебные экспертизы продолжаются в установленном порядке.

«В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание незаконных действий, в т. ч. направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, Ан-148 разбился 11 февраля, вскоре после вылета из Домодедово в Орск. Погибли 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. В начале апреля родственники жертв катастрофы заявили, что до сих пор не могут похоронить погибших. По их словам, им заявили, что ещё не завершена генетическая экспертиза останков. Тем, кто не хочет ждать, предложили хоронить родственников по частям — по мере опознания останков.