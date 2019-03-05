На месте «дома Бока» в центре Нижнего Тагила появится офисный центр

В заброшенном двухэтажном доме № 50а по улице Ломоносова, известном как «дом Бока», может появиться офисный центр. По словам рабочих, которые сейчас занимаются разбором внутренних конструкций и демонтажем крыши, несущие стены и внешний облик здания планируется сохранить. Назвать компанию, на которую они работают, мужчины затруднились, но, по их информации, открытие офис-центра планируется уже в 2019 году. Получить оперативный комментарий от управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила журналисту АН «Между строк» не удалось.

Напомним, в конце 2015 года здание и прилегающий участок земли общей площадью 3,5 тыс. кв. м. у администрации Нижнего Тагила всего за 5 млн рублей приобрело ООО «Интер», занимающееся строительством и ремонтом домов. Позже дом был перепродан ещё дважды.

Считается, что купеческий особняк был построен ещё до революции, но памятником архитектуры он так и не стал. Последний пристрой к нему появился в 1970 году. В 1990-х годах это здание было передано детскому дому № 1, директор которого Валерий Бок поселил туда свою семью, сделал евроремонт, обустроил гараж, теплицу и сауну с бассейном. После того как семейство бывшего руководителя Горнозаводского округа съехало, здание осталось без управляющего.