На мемориальном комплексе Нижнего Тагила сгорели около 20 могил бывших силовиков и почётных граждан (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сгорели около 20 могил, в которых захоронены бывшие силовики, почётные граждане и другие известные горожане. Пожар на мемориальном комплексе произошёл ещё в субботу, 28 июля, но сотрудники кладбища «Центральное» не сообщили о нём правоохранительным органам. Сегодня на место выехала оперативная группа во главе с начальником ОП № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» подполковником Анатолием Зайцевым.

«Пожарных сюда вызывали ещё в субботу, но сотрудники потушили всё сами. По предварительным данным, произошло возгорание тополиного пуха, который забился в венки. Возможно, от свечи или ещё что-то… Огонь распространился на большое расстояние и выборочно повредил захоронения», — рассказал АН «Между строк» прибывший на место начальник уголовного розыска Егор Кузнецов.

Версию поджога сотрудники полиции на данный момент исключают, на месте работают эксперты.

Среди пострадавших в основном могилы ветеранов ВОВ и локальных войн, силовых структур. Сильно пострадала могила скончавшегося в декабре 2017 года председателя объединения «Союз-НТ» и ветерана КГБ Анатолия Соловьёва, сгорели венки на могиле ветерана ФСБ кавалера ордена Мужества Сергея Тумачека, погибшего в 2000 году в Чеченской республике. Пострадала могила как минимум одного почётного гражданина Нижнего Тагила — экс-начальника Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги кавалера ордена Трудового Красного Знамени Михаила Шапошникова. Фамилии на сгоревших деревянных крестах рассмотреть невозможно.