На кресло мэра Нижнего Тагила претендуют уже четыре кандидата (ФОТО)

Документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Нижнего Тагила подали уже четыре кандидата, рассказал АН «Между строк» руководитель аппарата местной гордумы Валерий Зябочкин. Первым, но не в полном объёме 20 августа принёс документы общественник Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ.

Сегодня утром необходимые бумаги в аппарат НТГД сдали врип главы города Владислав Пинаев и сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, который в начале августа представлял в суде интересы сына вице-спикера Нижнетагильской гордумы Игоря Базилевича, совершившего смертельное ДТП. Уже во второй половине дня в гордуму пришёл ещё один претендент на должность мэра. Им оказался учитель гимназии, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин. Последний в этом году был избран также депутатом Молодёжного парламента Свердловской области.

Напомним, первый этап отбора кандидатов планируется провести 26 сентября. Специальная конкурсная комиссия, которая состоит из представителей местной гордумы и свердловского губернатора, проверит документы на достоверность. После этого оставшимся конкурсантам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет.

В октябре мэр будет избираться всеми депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, кого допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссия.