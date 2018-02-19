Жители Нижнего Тагила избрали депутатов свердловского Молодёжного парламента

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов Молодёжного парламента при Законодательном собрании Свердловской области, которые прошли в регионе 16 февраля. По Дзержинскому одномандатному избирательному округу победил 30-летний работник УВЗ Олег Белоусов, по Тагилстроевскому — 28-летний мастер производственного участка ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Плесовских, по Ленинскому — 28-летний руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин. Полный список победителей по всем округам опубликован в официальной группе молодёжного избиркома в соцсети «ВКонтакте».

Среди общественных организаций наибольшее количество голосов уральцев получили «Молодая гвардия» (30,05% от 110,7 тысячи человек), «Блок Жириновского» (13,76%) и ЛКСМ РФ (9,56%). Нижнетагильской молодёжной общественной организации «Уралвагонзавод» удалось набрать 8,7% голосов.

Напомним, на место в парламенте IV созыва претендовали 155 самовыдвиженцев по 25 одномандатным избирательным округам и 326 человек от 10 избирательных объединений. От Нижнего Тагила зарегистрировались 29 граждан в возрасте от 16 до 30 лет. По Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20 баллотировались 10 уральцев, по Тагилстроевскому округу № 21 — 13, по Дзержинскому округу № 19 — шесть. При этом пять человек, избирающихся по последнему округу, — верхнесалдинцы.

Заседание молодёжного избиркома по утверждению результатов выборов планируется провести 22 февраля.

Молодёжный парламент — совещательный и консультативный орган при Заксобрании Свердловской области, который состоит из 50 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, вторая — по спискам от общественных организаций.