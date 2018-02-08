На выборы депутатов свердловского Молодёжного парламента от Нижнего Тагила зарегистрированы 29 человек

На выборы депутатов Молодёжного парламента Свердловской области (МПСО), которые состоятся 16 февраля, от Нижнего Тагила зарегистрированы 29 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Согласно данным регионального избиркома, по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20 баллотируются 10 уральцев, по Тагилстроевскому округу № 21 — 13, по Дзержинскому округу № 19 — шесть. При этом пять человек, избирающихся по последнему округу, — верхнесалдинцы.

Среди претендентов на кресло депутата — студенты педагогического и финансово-юридического колледжей, сотрудники предприятий «Уралвагонзавод» и «ВСМПО АВИСМА», учитель информатики лицея № 51. Избираются в МПСО по Ленинскому одномандатному округу и члены тагильской Молдумы: 19-летний студент Свердловского областного медицинского колледжа Алмаз Хафизов и 21-летняя студентка Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса Елена Садрисламова.

Конкуренция на выборах в Молодёжный парламент — совещательный и консультативный орган при Заксобрании Свердловской области — ожидается серьёзная. Зарегистрировано 155 претендентов по одномандатным округам и 10 списков по региону. Стать кандидатом в депутаты могли жители региона от 16 до 30 лет, выдвинутые в качестве самовыдвиженцев или от какой-либо общественной организации. Партии официально выдвигать своих кандидатов не могут, это обычно делают их молодёжные отделения. По Свердловскому единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов, выдвинутых «Ленинским коммунистическим союзом молодёжи РФ», «Блоком Жириновского», «Нижнетагильской молодёжной общественной организацией “Уралвагонзавод”» и другими объединениями.

Кандидаты уже начали вести предвыборную агитацию: они встречаются с учащимися образовательных учреждений, распространяют печатные материалы с разными лозунгами. Перед выборами свердловчане примут участие в дебатах.

Ознакомиться с полным списком кандидатов можно в официальной группе Молодёжной избирательной комиссии СО в соцсети «ВКонтакте». 16 февраля уральцам предстоит выбрать 50 человек, которые в течение двух ближайших лет будут исполнять обязанности депутатов Молодёжного парламента. Голосовать смогут молодые люди от 14 до 30 лет (с собой необходимо иметь паспорт). Для учащихся избирательные участки откроются в школах и вузах. Для тех, кто уже работает, с 10:00 до 16:00 участки будут открыты в здании администрации Ленинского района, в центре подготовки персонала УВЗ, в ДК «Космос», на территории завода ЕВРАЗ НТМК.