На краудфандинговой платформе начался сбор средств на съёмки документального фильма о Нижнем Тагиле

На краудфандинговой платформе planeta.ru начался сбор средств на съёмки документального фильма о родном городе «Большой Нижний Тагил». Авторы проекта — журналист Андрей Вергилий и оператор Игорь Харьков — планируют представить тагильчанам двухчасовую картину уже ко Дню города. И для того, чтобы сделать работу качественно и в срок, необходимо собрать порядка 250 тысяч рублей. По словам инициативной группы, деньги пойдут на зарплату двум видеографам, монтажёру, сценаристу, ведущему, звукорежиссёру. Также средства нужны для продвижения проекта и расходов на бензин и реквизит.

Поддержавшие проект станут его частью, отмечают создатели фильма. Для этого необходимо перечислить небольшую сумму на счёт проекта, и имя благотворителя появится в титрах фильма. Также можно стать одним из героев картины.

По словам авторов фильма, это будет рассказ о Нижнем Тагиле, его истории, легендах и тайнах. Двухчасовая лента расскажет историю Нижнего Тагила с момента его появления на карте до нашего времени, детали сценария пока держатся в тайне. Для съёмок необходимо объехать сотни локаций, взять десятки интервью и неделями работать над монтажом.