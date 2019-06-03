«Иначе приедет великий Дудь и мы всё пропустим». Тагильские журналисты намерены снять большой документальный фильм о Нижнем Тагиле

Тагильчане намерены создать документальный фильм «Большой Нижний Тагил». Съёмочная группа из трёх человек — журналиста Андрея Вергилия, оператора Игоря Харькова и сценариста — уже сняла трейлер и сейчас готовится к съёмкам полнометражной картины. По словам авторов, это будет «интереснейший рассказ» о Нижнем Тагиле, его истории, легендах и тайнах.

«Мы решили, что сможем сделать такой фильм о городе, который полезно будет посмотреть и жителям Тагила, и всем тем, кто интересуется историей и географией нашей страны. Мы покажем, что Нижний Тагил — это совсем не тот мем из “Нашей Раши”», — говорит автор проекта Андрей Вергилий.

По словам бывшего журналиста «Тагил-ТВ» Андрея Вергилия (Краснова), идея зародилась несколько лет назад. Он понял, что пора действовать, когда в руки к нему попал рассказ о городе, который ранее нигде не публиковался.

«Мы живём в Нижнем Тагиле и можем снять всё сами, своими руками, тем более есть материал, по которому можно снять. И тянуть дальше нельзя, потому что может приехать великий Юрий Дудь и снять всё сам, а мы всё пропустим», — рассказывает Андрей.

Двухчасовой фильм расскажет историю Нижнего Тагила с момента его появления на карте до нашего времени, детали сценария пока держатся в тайне. Для съёмок необходимо объехать сотни локаций, взять десятки интервью и неделями работать над монтажом. На работу потребуется порядка 250 тысяч рублей.

Сейчас авторы проекта ждут одобрения краудфандинговой платформы их заявки на сбор средств. Если придёт положительный ответ, все желающие смогут принять участие в создании уникального продукта, перечислив любую сумму на счёт.

«Снимать планируем в любом случае на собственные средства и своим оборудованием. Если деньги будут, они пойдут на компенсацию наших расходов при производстве», — рассказывает оператор Игорь Харьков.

Несмотря на отсутствие финансирования, подготовка к съёмкам уже началась и создатели фильма рассчитывают представить готовый продукт тагильчанам уже ко Дню города. Фильм нельзя будет увидеть на экранах телевизоров, он предназначен исключительно для интернет-платформы. Посмотреть его можно будет на YouTube-канале Андрея Вергилия.