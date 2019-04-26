«На искусственной вентиляции лёгких»: врачи рассказали о состоянии подростка, на которого упала плита

Подросток из Первоуральска, на которого рухнула бетонная плита в заброшенной школе, перенёс операцию и находится в местной больнице в тяжёлом состоянии, со ссылкой на главврача Первоуральской больницы Николая Шайдурова пишет местное издание Shaytanka.ru.

«У пациента перелом костей таза, смещение костей на пять сантиметров, произошёл разрыв мочевого пузыря. Хирурги медицины катастроф сделали операцию, ушили мочевой пузырь. Сейчас молодой человек в стабильно тяжёлом состоянии, находится в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции лёгких. Думаю, у него должно быть всё благополучно — кости таза мы зафиксировали, это всё заживет. Сейчас главное, чтобы ухудшения состояния не было», — рассказал Шайдуров.

Информация о том, что подростка собираются перевозить в Екатеринбург, не подтвердилась.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, о произошедшем спасателям сообщил очевидец. Подростка извлекали из-под завалов с риском дальнейшего обрушения конструкций.