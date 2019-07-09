На ИННОПРОМе подписано соглашение о сотрудничестве между турецкими и уральскими технопарками

Западно-Средиземноморская ассоциация экспортёров Турции совместно с Московской ассоциацией предпринимателей и Корпорацией развития Среднего Урала заключили 8 июля на X Международной выставке ИННОПРОМ-2019 трёхстороннее соглашение по содействию экспорту, развитию индустриальных парков и технопарков, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
«Наши договорённости о сотрудничестве были достигнуты в ходе визита в Турцию в составе официальной делегации Свердловской области. Турецкие партнёры заинтересованы в развитии деловых контактов с российскими компаниями. Подписание соглашения на ИННОПРОМе, страной-партнёром которой является Турция, особенно символично и положит начало новым совместным инвестиционным проектам», – сказал генеральный директор КРСУ Максим Прачик.
Соглашение станет одним из важных элементов российско-турецкого делового партнёрства и позволит расширить границы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества Турции и Свердловской области.
«Мы, от имени Московской Ассоциации предпринимателей и от имени Экспортёров западного Средиземноморья искренне надеемся, что данный договор способствует дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Мы рады, что сотрудничество между Турцией и Россией в областях экономики, торговли и инвестиций активно развивается и углубляется. Подписание данного соглашения даст мощный импульс в развитии ещё одной сферы интеграции между Россией и Турцией – сферы научных разработок и инноваций. Мы считаем, что данное соглашение позволит реализовать ряд перспективных и инновационных проектов учёных и инженеров, как Свердловской области, так и Средиземноморского университета», – сказал глава представительства Московской ассоциации предпринимателей в Турции Абдуррахман Байташ.