На ИННОПРОМе подписано соглашение о сотрудничестве между турецкими и уральскими технопарками

Западно-Средиземноморская ассоциация экспортёров Турции совместно с Московской ассоциацией предпринимателей и Корпорацией развития Среднего Урала заключили 8 июля на X Международной выставке ИННОПРОМ-2019 трёхстороннее соглашение по содействию экспорту, развитию индустриальных парков и технопарков, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

«Наши договорённости о сотрудничестве были достигнуты в ходе визита в Турцию в составе официальной делегации Свердловской области. Турецкие партнёры заинтересованы в развитии деловых контактов с российскими компаниями. Подписание соглашения на ИННОПРОМе, страной-партнёром которой является Турция, особенно символично и положит начало новым совместным инвестиционным проектам», – сказал генеральный директор КРСУ Максим Прачик.

Соглашение станет одним из важных элементов российско-турецкого делового партнёрства и позволит расширить границы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества Турции и Свердловской области.