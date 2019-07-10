На ИННОПРОМе наградили лучших металлургов Нижнего Тагила

На международной выставке ИННОПРОМ – 2019 лучшим инженерам Свердловской области вручили премию имени Черепановых, среди награждённых – металлурги ЕВРАЗ НТМК.

В числе 16 лучших оказался инженер-строитель Павел Колпаков за большой личный вклад в реализацию инвестиционного проекта по модернизации доменного производства с внедрением мероприятий, направленных на увеличение производительности и снижения негативного воздействия на окружающую среду в Нижнем Тагиле.

«Настроение сегодня праздничное. Мы очень рады, что нас удостоили такой важной награды. Мы старались выполнить свои функциональные обязанности так, чтобы нас заметили», - рассказал Павел Колпаков.

Инженер-металлург Константин Миронов внедрил прогрессивные технологические режимы выплавки ванадия, содержащего чугун, увеличил производительность более 3,25 тонн с низким расходом кокса, что превышает лучшие мировые достижения.

«На сегодняшний день мы построили самую современную доменную печь, наверное, без преувеличения, в мире, которая по параметрам превосходит все лучшие характеристики современных доменных печей, мы максимально эффективно расходуем топливо», - рассказал Константин Миронов.

Медалью имени Черепановых наградили ещё одного работника ЕВРАЗ НТМК, начальника бюро изобретательской и патентной работы ЕВРАЗ НТМК Владимира Бальяна.

Премия имени Черепановых учреждена региональным общественным фондом имени Черепановых и Уральским отделением Российской инженерной академии. Цель проекта – поощрение творческой активности учёных, инженерно-технических работников и специалистов, активизация изобретательской работы. Впервые премию вручили в рамках празднования 275-летия Нижнего Тагила, родины знаменитых изобретателей.