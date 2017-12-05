На Индустриальной Hyundai Getz лоб в лоб столкнулся с МАЗом

Сегодня около 16:00 на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с пострадавшим. По предварительной информации, в районе дома № 23 Hyundai Getz выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. От удара иномарка отлетела под колёса грузовика МАЗ. Водитель «корейца» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.

Сегодня утром на этой же улице произошло ещё одно смертельное ДТП. Напомним, рядом с домом № 32 автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, погибшей было 55 лет. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автобус, выезжающий с заправки.