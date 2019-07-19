На госпитале Тетюхина обновили вывеску, добавив имя его создателя

В Нижнем Тагиле на крыше Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра названию клиники добавили имя её основателя Владислава Тетюхина и слово «клинический». Таким образом, вывеска стала полностью соответствовать официальному названию медучреждения. Фотография с обновлённым фасадом появилась сегодня днём в группе УКЛРЦ во «ВКонтакте».

Напомним, 19 июня 2019 года госпиталь официально получил имя Владислава Тетюхина. В начале июля генеральный директор медучреждения Алексей Щелкунов заявил, что возле Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра появится памятник его основателю.

Владислав Тетюхин скончался 11 апреля в Нижнем Тагиле на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Проститься с ним в Верхней Салде пришли несколько тысяч человек.

Совладелец титановой корпорации «ВСМПО-АВИСМА» потратил почти всё своё состояние на создание в Нижнем Тагиле уникального медицинского комплекса, вложив в УКЛРЦ около 3,2 млрд рублей.

Владислав Тетюхин — автор 131 изобретения и 100 научно-технических публикаций. В 1960 году удостоен Ленинской премии, в 1970 году награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году — лауреат премии Совета Министров СССР, в 2000 году награждён Орденом Почёта, в 2009 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2007 году ему было присвоено звание почётного гражданина Свердловской области, он также является почётным гражданином Верхней Салды и Нижнего Тагила.

Губернатор Евгений Куйвашев в конце мая заявил, что свердловские власти готовы выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле у наследников Владислава Тетюхина.