На главных площадках празднования 300-летия Нижнего Тагила установят металлодетекторы 

С 12 по 14 августа жителей и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа в честь 300-летия Нижнего Тагила. По оценкам организаторов, на праздник соберётся более 21 тысячи гостей. Следить за порядком в центре города будут около 600 полицейских, бойцы ОМОНа Росгвардии, сотрудники частной охраны и члены добровольной народной дружины.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», для безопасного и комфортного отдыха тагильчан на центральных площадках установят пропускные системы с арочными металлодетекторами. Кроме того, полиция организует проверку соблюдения правил продажи алкоголя, а в ночное время будет следить за шумными компаниями несовершеннолетних подростков. Помогать полицейским будут кинологи со служебными собаками.