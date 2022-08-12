Общество

На главных площадках празднования 300-летия Нижнего Тагила установят металлодетекторы 

12.08.2022 15:12
На главных площадках празднования 300-летия Нижнего Тагила установят металлодетекторы 

С 12 по 14 августа жителей и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа в честь 300-летия Нижнего Тагила. По оценкам организаторов, на праздник соберётся более 21 тысячи гостей. Следить за порядком в центре города будут около 600 полицейских, бойцы ОМОНа Росгвардии, сотрудники частной охраны и члены добровольной народной дружины. 

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», для безопасного и комфортного отдыха тагильчан на центральных площадках установят пропускные системы с арочными металлодетекторами. Кроме того, полиция организует проверку соблюдения правил продажи алкоголя, а в ночное время будет следить за шумными компаниями несовершеннолетних подростков. Помогать полицейским будут кинологи со служебными собаками. 

  • «Афиша МС» составила гид по праздничным площадкам к 300-летнему юбилею города. 
  • 12 и 13 августа перекроют движение на центральных улицах. 
  • 13 августа для горожан будут курсировать бесплатные ночные трамваи.
Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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