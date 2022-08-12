Фестиваль фейерверков, флайбордисты и мэппинг-шоу на фасаде драмтеатра. Гид по праздничным площадкам 300-летия Нижнего Тагила

С 12 по 14 августа Нижний Тагил будет отмечать красивую дату — 300-летний юбилей. Подготовка к нему началась за несколько лет. Праздновать тагильчане будут целых три дня, организаторами запланирована масса интересных событий, многие из которых пройдут в нашем городе впервые (0+). «Афиша МС» подготовила удобный гид по площадкам Дня города, чтобы каждый смог составить свой маршрут. Скачать готовый гид можно в нашей группе во «ВКонтакте», а затем распечатать его и взять на прогулку.

12 августа, пятница

Выступление GSPD и Dead Blonde

в 20:30 на главной сцене за «Современником»

Уроженец Нижнего Тагила Давид Деймур (Декунов), основатель музыкального проекта GSPD, выступит на юбилее города с получасовой программой.

Концерт рэпера Егора Натса

с 21:00 до 22:00 на главной сцене за «Современником»

Молодой рэпер исполнит свои самые известные композиции «Соврал» (12+), «Хочу к тебе» (12+).

Концерт поп-исполнителя Хабиба

с 22:00 до 23:00 на главной сцене за «Современником»

Автор хита «Ягода малинка» (6+), участник шоу «Песни» (12+) на телеканале «ТНТ» завершит концертную программу первого дня празднования 300-летия Нижнего Тагила.

3D-мэппинг-шоу и симфонический оркестр

с 22:00 до 00:00 на площади у Нижнетагильского драматического театра

Мэппинг — это не просто художественная видеопроекция на фасаде театра, рассказывающая историю Нижнего Тагила, но и настоящее шоу с участием артистов Нижнетагильского драмтеатра, большого оркестра филармонии и циркового коллектива «Аншлаг». Подобное шоу в Нижнем показывается впервые. Продолжительность программы — около 13 минут. Зрителей ждут несколько сеансов, между которыми будут перерывы.

13 августа, суббота

Праздничные гулянья на Лисьей горе

с 12:00 до 18:00

На вершине горы воссоздадут картину Исаака Худоярова «Гулянье на Лисьей горе», традиционно будет дан залп из пушки. Также гостей ждут детская игровая программа и концерт, показы немого кино.

Фестиваль уличного кино на Лисьей горе

с 20:00 до 23:00

Здесь покажут 13 лучших российских короткометражек последних лет. Зрителей ждут режиссёрский дебют актёра Саши Петрова, фильмы с участием Юлии Ауг, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича.

Филармонический флешмоб в Комсомольском и Пионерском скверах

с 12:00 до 14:00

Спонтанные концерты для тагильчан в центре города подготовили оркестры «Тагильские гармоники» и «Тагил-бэнд».



Фото: Нижнетагильская филармония



Программа у центрального фонтана

с 12:00 до 16:00

Детский праздник «Киндерград» (0+) проведёт Центральная городская библиотека в Театральном сквере на спуске к светомузыкальному фонтану. Дети смогут поиграть в тематических интерактивных зонах, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

С 17:00 до 23:00

Выступления авторского фолк-рок-проекта «Радомир», групп «ТенТурА», Blues Line, танцевального проекта FreeDance и сет от диджея Dmitriy Fresh.

Парк культуры и отдыха имени Бондина

с 12:00 до 22:00

Праздничная программа пройдёт на двух сценах парка. Выступят творческие коллективы из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Также здесь будет работать ярмарка мастеров.

С 18:00 до 22:00

Выступления творческих коллективов ДК «Юбилейный», Центра культуры и искусства НТМК, ДК имени И. В. Окунева, Городского дворца молодёжи, показ мод и финал уральского музыкального проекта «Новые голоса» (12+) на большой сцене.

Театральный марафон «Театрград» за драматическим театром

с 12:00 до 21:00

В детском театральном фестивале примут участие все три театра Нижнего Тагила, а также артисты Серовского театра драмы, Ирбитского драматического театра и Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. На площадке для маленьких тагильчан будет оборудована сцена, зрительские места и шатры.

Акватория Тагильского пруда

с 10:00 до 17:00

Красивый и зрелищный кубок города по парусному спорту.

Сейшн от креативного кластера SAMORO.doc на набережной

с 15:00 до 21:00

SAMORO.doc организует на набережной фотозону, маркет с товарами ручной работы, мастер-классы для взрослых и игры для детей. Всё это будет проходить под аккомпанемент музыкального коллектива Jamaya и выступления диджеев. Программу ведёт Михаил Иванов.

Праздничный гала-концерт на площади за кинотеатром «Современник»

с 15:00 до 18:00

Выступление группы «Изумруд» из Екатеринбурга, эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд», Нижегородского губернского оркестра.

С 18:30 до 22:00

Концерт гостей из Екатеринбурга — Театра мюзикла Свердловской государственной детской филармонии и солистов Театра эстрады. Также выступит тагильская группа «Формат звука» и Jazz City Band из Могилёва.

В 22:00

Выступление хедлайнеров праздника — группы «На-На».

3D-мэппинг-шоу и симфонический оркестр

с 22:00 до 00:00 на площади у Нижнетагильского драмтеатра

Мэппинг-шоу повторят и во второй день празднования. Сопровождать видеопроекцию будут выступления артистов Нижнетагильского драмтеатра, большого оркестра филармонии и циркового коллектива «Аншлаг».

Фестиваль фейерверков

с 23:30 до 00:30

В фестивале примут участие команды из Твери, Сергиева Посада и Нижнего Тагила. Сопровождать программу будет музыка, а также выступления флайбордистов в перерывах. Флайборды — это специальные доски, на которых за счёт потока воды можно подняться над поверхностью водоёма.

14 августа, воскресенье

Фестиваль духовых оркестров

с 15:00 до 17:00 на набережной Тагильского пруда

На набережной сыграют гости из других городов и тагильский эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд». На большом музыкальном празднике выступят духовой оркестр имени М. Борисова Центра культуры и досуга имени Горького из Асбеста, Нижегородский губернский оркестр, духовой оркестр Театра музыки, драмы и комедии Новоуральска, Jazz City Band из белорусского Могилёва и екатеринбургский «Уралбэнд».