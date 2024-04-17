На ЕВРАЗ НТМК перешли на использование экологически безопасных трансформаторов

ЕВРАЗ НТМК полностью перешёл на использование новых экологически безопасных трансформаторов с воздушным охлаждением, сообщает пресс-служба предприятия. На комбинате введены в работу 153 современных трансформатора взамен устаревших. Программа по замене оборудования ведётся с 2011 года.

До этого на НТМК использовали трансформаторы с содержанием диэлектрической охлаждающей жидкости, обладающей токсичными свойствами. Это охлаждающее вещество относится к первому классу опасности. В случае разгерметизации трансформатора возникали риски нанесения вреда здоровью работников и загрязнения окружающей среды.

В настоящее время все данные устройства выведены из работы, ведётся их утилизация с привлечением специализированной компании, которая располагает необходимым оборудованием, защитной экипировкой и спецтранспортом. Для безопасной перевозки трансформаторов специалисты ЕВРАЗ НТМК изготовили металлическую тару. Ёмкости наполняют инертным абсорбирующим материалом для поглощения вредного вещества в случае его пролива.

«Несмотря на то, что ранее используемые трансформаторы были работоспособны, на комбинате приняли решение о выводе их из эксплуатации для исключения потенциального негативного воздействия на окружающую среду и работников. Сегодня внедрены полностью безопасные устройства, в которых охлаждение системы обеспечивается за счёт естественного притока воздуха. ЕВРАЗ продолжает последовательно реализовывать экологические проекты и мероприятия по ключевым направлениям: воздух, вода, отходы. Компания заботится об экологии и здоровье людей в городах присутствия», — отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.