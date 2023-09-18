На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до +24°C

Бабье лето в Нижнем Тагиле продолжается. Синоптики прогнозируют тёплую и сухую погоду, к выходным температура воздуха днём поднимется до +24°C, сообщают в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 18 сентября, днём облачно, без осадков, воздух прогреется до +21°C, ночью будет +6°C. Во вторник, 19 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, днём до +14°C, ночью столбики термометров опустятся до +7°C. В среду, 20 сентября, также малооблачно, днём до +16°C, ночью похолодает до +1°C. В четверг, 21 сентября, синоптики прогнозируют ясную и тёплую погоду, днём +20°C, ночью +7°C. В пятницу, 22 сентября, тагильчан ожидает облачная погода, без осадков, днём +18°C, ночью +10°C.

Самые тёплые и ясные дни на этой неделе — суббота и воскресенье. 23 сентября днём температура воздуха достигнет +22°C, ночью ожидается +5°C. 24 сентября столбики термометров покажут днём +24°C, ночью — +10°C.