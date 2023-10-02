На этой неделе в Нижнем Тагиле будет теплее нормы на 4-5°C

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле температура воздуха будет превышать норму на 4-5°C, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 2 октября, днём облачно, без осадков, воздух прогреется до +15°C, ночью будет +6°C. Во вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь, днём до +13°C, ночью столбики термометров опустятся до +10°C. В среду, 4 октября, облачно, без осадков, днём до +12°C, ночью похолодает до +8°C. В четверг, 5 октября, синоптики прогнозируют облачную и сухую погоду, днём +13°C, ночью +11°C, порывы ветра до 13 м/с. В пятницу, 6 октября, тагильчан ожидает облачная погода, без осадков, днём +10°C, ночью +4°C.

Суббота и воскресенье на этой неделе будут дождливыми. 7 октября днём температура воздуха достигнет +12°C, будет облачно и дождливо, ночью ожидается +2°C. 8 октября весь день будет пасмурно, столбики термометров покажут днём +11°C, ночью +5°C.