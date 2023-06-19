На этой неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно и прохладно до выходных

Пасмурная погода, прохлада, небольшой дождь и северный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе. Потепление придёт только в выходные дни. В понедельник, 19 июня, облачно, возможен дождь, днём столбики термометров покажут до +13°C, ночью — +6°C. Во вторник, 20 июня, ожидается пасмурная и дождливая погода, дневная температура может подняться до +12°C, ночью — до +4°C.

В среду, 21 июня, и до конца рабочей недели сохранится пасмурная погода, днём +11°C, ночью до +6°C. В четверг, 22 июня, синоптики прогнозируют температуру воздуха днём до +13°C, ночью +5°C . В пятницу, 23 июня, температура воздуха +16°C днём и +5°C ночью.

В субботу, 24 июня, выглянет долгожданное солнце, температура воздуха днём +20°C, ночью около +7°C. В воскресенье, 25 июня, также будет солнечно, без осадков, столбики термометров покажут днём +22°C, ночью — до +10°C.