На директора предприятия из Нижнего Тагила возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам на 15 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО «Нижнетагильская литейная компания» по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, в период с ноября 2020 по апрель 2021 года руководитель организации не выплачивал зарплату сотрудникам. Это привело к задолженности перед 326 работниками на сумму порядка 15 миллионов рублей. В СК возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты.

«По уголовному делу Следственным комитетом выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проводятся допросы свидетелей, анализируется интересующая следствие финансовая и бухгалтерская документация, выполняются иные следственные действия, по итогам которых действиям руководства предприятия будет дана надлежащая правовая оценка», — рассказали в пресс-службе регионального СК.