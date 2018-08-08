На День города в Нижний Тагил приедет только Влад Соколовский

В роли хедлайнера на Дне города в Нижнем Тагиле выступит лишь один выпускник «Фабрики звёзд» — Влад Соколовский. Его супруга Рита Дакота (Маргарита Герасимович) не сможет принять участие в праздничном концерте, как это планировалось ранее, из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе мэрии.

Нижний Тагил будет отмечать своё 296-летие уже в эту субботу, 11 августа. С раннего утра до полуночи в разных районах города будут работать спортивные, культурные, развлекательные площадки. Тагильчан ждут фестиваль уличного кино, «Театрград — для взрослых и ребят», детский праздник «Киндерград», концерт Влада Соколовского и фейерверк. «Афиша МС» составила удобный и подробный гид по всем событиям праздника. Жителей Нижнего Тагила после фейерверка развезёт по районам общественный транспорт.