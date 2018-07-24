На День города в Нижнем Тагиле выступят супруги с «Фабрики звёзд»

Приглашёнными звёздами во время празднования Дня города в Нижнем Тагиле будут выпускники «Фабрики звёзд» Влад Соколовский и Рита Дакота (Маргарита Герасимович). Супруги выступят с совместным шоу, рассказала АН «Между строк» представитель артистов Яна Герасимович. День города — 2018 будет праздноваться в Нижнем Тагиле 11 августа.

Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на «Фабрике звёзд — 7», но поженились только через восемь лет, в 2015 году. 26-летний певец занял на проекте третье место в составе группы «БиС», которая распалась в 2010 году. Вместе с Константином Меладзе Соколовский начинает сольный проект VS. Уже через год расстаётся с продюсером и начинает сотрудничество с Димой Биланом и Яной Рудковской, после чего записывает песни «Ливни», «Мир сошёл с ума», «Ла-ла-ла», «Осколки души».

В октябре 2017 года у Соколовского и Герасимович родилась дочь Мия. В 2018 году Рита Дакота снялась вместе с ребёнком в клипе на песню «Нежность».