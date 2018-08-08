В День города тагильские автобусы и трамваи будут работать до последнего пассажира

Жителей Нижнего Тагила после фейерверка в День города, который будет отмечаться 11 августа, развезёт по районам общественный транспорт. В управлении городским хозяйством АН «Между строк» рассказали, что в этом году автобусы и трамваи будут работать до двух часов ночи.

«Автобусы “Союз-НТ” обеспечат передвижение тагильчан по маршрутам железнодорожный вокзал — Выя — Красный Камень и железнодорожный вокзал — ГГМ. Маршрутки ООО “СТК Строитель-Т” и ООО “Тагилтранском” будут следовать по маршруту Зелёный бульвар (от дома № 12 на проспекте Строителей) — Тагилстрой — Рудник имени III Интернационала. Автобусы ООО “Фирма ТАС” будут отправляться от привокзальной площади и отвезут жителей до Вагонки, посёлков Северный и Старатель. Для доставки жителей Дзержинского района из центра города “Уралвагонзавод” также выделил автобусы. Они пойдут от дома № 27 на проспекте Строителей. Стартовое время всех транспортных средств — 00:30», — уточнили в управлении.

В пресс-службе мэрии отметили, что уехать из центра города можно будет также на трамвае. По маршруту № 3 будут курсировать четыре вагона. Два в направлении город — Выя — Красный Камень и два по маршруту город — Красный Камень — Выя. Кроме того, сразу после окончания праздничного фейерверка три двойных состава отправятся на Гальянку, один состав — на Тагилстрой и ещё четыре вагона — в Дзержинский район.

Тем, кто захочет приехать в центр города на своей машине, следует учесть, что в этот день ГИБДД закроет движение транспорта с 12:00 до окончания мероприятий по десяти улицам:

— Горошникова (от пр. Мира до ул. Красноармейская);

— Первомайская (от пр. Ленина до ул. Горошникова);

— Красноармейская (от ул. Уральская до ул. Горошникова);

— Огаркова (от пр. Ленина до ул. Уральская);

— Уральская (от пр. Ленина до ул. Красноармейская);

— Пархоменко (от пр. Ленина до ул. Горошникова);

— Строителей (от дома № 2 до ул. Пархоменко);

— Лисогорская (от дома № 20 до дома № 2);

— Доменная (от дома № 2 до дома № 6);

— Гаёва (от дома № 1 до дома № 15).

11 августа также будет запрещено парковать автомобили за КДК «Современник», перед зданиями медколледжа и историко-краеведческого музея, около монумента металлургам Нижнего Тагила. В магазинах и барах на семи улицах в День города нельзя будет продавать алкоголь.

Напомним, в эту субботу Нижний Тагил будет отмечать своё 296-летие. С раннего утра до полуночи в разных районах города будут работать спортивные, культурные, развлекательные площадки. Тагильчан ждут фестиваль уличного кино, «Театрград — для взрослых и ребят», детский праздник «Киндерград», концерт выпускников шоу «Фабрика звёзд» Влада Соколовского и Риты Дакоты и фейерверк. «Афиша МС» составила удобный и подробный гид по всем событиям праздника.