На Дальнем Востоке и в Сибири прошли массовые эвакуации из-за писем о бомбах

Правоохранительные органы в регионах Сибири и Дальнего Востока провели 24 и 25 января массовые эвакуации административных зданий, больниц и школ из-за сообщений о якобы заложенных бомбах, пишет ТАСС.

Сообщается, что в Улан-Удэ эвакуировали городскую мэрию, правительство и парламент Бурятии, а также школу и больницу. В Чите из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали мэрию, районную администрацию и школу. В Якутии «заминировали» около 30 объектов муниципальной власти, образования и здравоохранения. В Благовещенске эвакуировали школы, университеты, торговые центры, в Иркутской области — 23 объекта, в том числе школы и больницы.

Сообщения о заложенных бомбах в большинстве случаев поступают по электронной почте. В ФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что угрозы о минировании похожи на спам-рассылку.

На этой неделе из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуации проходили в Приморском крае, Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. Угрозы минирования не подтвердились.

Ранее, в ноябре, в Москве эвакуировали более четырёх тысяч человек из-за сообщений о бомбах, якобы заложенных в 14 торговых центрах. Сообщения о минировании не подтвердились.

В сентябре — декабре 2017 года в России массово эвакуировали торговые центры, кинотеатры, объекты инфраструктуры, учебные заведения и административные здания из-за анонимных звонков. В МВД РФ говорили, что массовые звонки с угрозами терактов поступали из лагерей сирийских боевиков.