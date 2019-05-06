На Change.org появилась петиция запретить полёты самолётов Sukhoi Superjet 100 в России

После аварийной посадки самолёта «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево на сайте Change.org появилась петиция с требованием полностью прекратить эксплуатацию данных самолётов в России, пишет Znak.com.

Петицию, адресованную авиакомпании «Аэрофлот», создала Елена Кузнецова. В пояснении она указывает, что за последний год произошло как минимум 8 авиапроисшествий с самолётами Sukhoi Superjet 100: так, в апреле вылет рейса на данном самолёте из Воронежа в Москву был отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя, в марте в Шереметьево Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла, в октябре самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Якутии.

«Не хочется быть мясом, хочется спокойствия», — пишет автор инициативы.

На момент публикации заметки петицию подписали 1 тыс. 445 человек.

Напомним, вечером 5 мая самолёт Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку. После приземления он загорелся. На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. СКР заявил о 41 погибшем. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По требованию главы СКР Александра Бастрыкина расследованием уголовного дела займётся Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

По распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева создана государственная комиссия, которая также будет проводить расследование по факту случившегося. В «Росавиации» уже сообщили, что после авиакатастрофы в Шереметьево вводить ограничения на полеты SSJ100 пока не планируют.

В Мурманской области в связи с трагедией объявлен трёхдневный траур. Власти региона заявили, что родственники погибших получат по одному миллиону рублей компенсации, пострадавшим будет выплачено по 500 тысяч рублей.