Общество

На Change.org появилась петиция с требованием отставки уральской чиновницы, написавшей донос на пенсионерку

31.08.2018 11:31
На Change.org появилась петиция с требованием отставки уральской чиновницы, написавшей донос на пенсионерку

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку главу администрации села Покровское Марину Сельскую. Чиновница написала заявление в полицию на пенсионерку, обвинив в организации несанкционированного митинга, что привело к суду. Автор петиции — директор АН «Между строк» общественник Егор Бычков — адресовал её губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Накануне Пригородный суд Свердловской области прекратил производство по делу в отношении 63-летней жительницы села Покровское Ирины Куценок «в связи с отсутствием состава административного правонарушения». Она обвинялась в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Пенсионерка пригласила односельчан на встречу с телевизионщиками, которые пообещали приехать и осветить проблему с водой. После этого глава местной администрации Марина Сельская написала на женщину заявление в полицию. Позже выяснилось, что чиновница аналогичным способом уже боролась с другим активистом, жителем посёлка Молодёжный Владимиром Чукавиным, который добивался ремонта дороги.

«Чиновница, регулярно практикующая в своей работе метод репрессий в отношении общественно активных жителей, не имеет морального права работать в органах муниципальной власти. Своими незаконными действиями Марина Сельская наносит серьёзный удар по репутации органов местного самоуправления, снижает уровень доверия к муниципальным и региональным властям. История с попыткой абсурдного привлечения пенсионерки Куценок к административной ответственности вызвала широкий общественный резонанс, дело освещали десятки СМИ, в том числе федеральные», говорится в петиции.

Проверить деятельность Марины Сельской на предмет превышения должностных полномочий ранее попросил областную прокуратуру депутат Госдумы Данил Шилков.

На заседании суда Марина Сельская не присутствовала, выяснилось, что чиновница находится в отпуске. Свою позицию до настоящего времени она не комментировала ни одному из СМИ.

«Марина Сельская, выбравшая для общения с жителями путь доносов в полицию, должна быть освобождена от занимаемой должности. На деньги налогоплательщиков не должен содержаться позорящий местную власть чиновник, предпринимающий регулярные попытки судебного преследования местных жителей»,  настаивает автор петиции.

Подписать петицию можно здесь. На момент публикации заметки требование отставки поддержали 80 человек.

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