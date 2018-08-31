На Change.org появилась петиция с требованием отставки уральской чиновницы, написавшей донос на пенсионерку

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку главу администрации села Покровское Марину Сельскую. Чиновница написала заявление в полицию на пенсионерку, обвинив в организации несанкционированного митинга, что привело к суду. Автор петиции — директор АН «Между строк» общественник Егор Бычков — адресовал её губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Накануне Пригородный суд Свердловской области прекратил производство по делу в отношении 63-летней жительницы села Покровское Ирины Куценок «в связи с отсутствием состава административного правонарушения». Она обвинялась в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Пенсионерка пригласила односельчан на встречу с телевизионщиками, которые пообещали приехать и осветить проблему с водой. После этого глава местной администрации Марина Сельская написала на женщину заявление в полицию. Позже выяснилось, что чиновница аналогичным способом уже боролась с другим активистом, жителем посёлка Молодёжный Владимиром Чукавиным, который добивался ремонта дороги.

«Чиновница, регулярно практикующая в своей работе метод репрессий в отношении общественно активных жителей, не имеет морального права работать в органах муниципальной власти. Своими незаконными действиями Марина Сельская наносит серьёзный удар по репутации органов местного самоуправления, снижает уровень доверия к муниципальным и региональным властям. История с попыткой абсурдного привлечения пенсионерки Куценок к административной ответственности вызвала широкий общественный резонанс, дело освещали десятки СМИ, в том числе федеральные», — говорится в петиции.

Проверить деятельность Марины Сельской на предмет превышения должностных полномочий ранее попросил областную прокуратуру депутат Госдумы Данил Шилков.

На заседании суда Марина Сельская не присутствовала, выяснилось, что чиновница находится в отпуске. Свою позицию до настоящего времени она не комментировала ни одному из СМИ.

«Марина Сельская, выбравшая для общения с жителями путь доносов в полицию, должна быть освобождена от занимаемой должности. На деньги налогоплательщиков не должен содержаться позорящий местную власть чиновник, предпринимающий регулярные попытки судебного преследования местных жителей», — настаивает автор петиции.

Подписать петицию можно здесь. На момент публикации заметки требование отставки поддержали 80 человек.