На бесплатном семинаре в Нижнем Тагиле родителям и врачам рассказали о том, как правильно подобрать устройства для реабилитации тяжелобольных детей

С начала года в Нижнем Тагиле проходят семинары по паллиативной помощи неизлечимо больным детям. Ежемесячно в город приезжают специалисты из разных уголков страны и рассказывают медицинским работникам, волонтёрам и родителям тяжелобольных детей, как продлить жизнь ребят и сделать её более насыщенной и полноценной. В этот раз приехали специалисты из Екатеринбурга.

«Очень часто у нас врачи и особенно родители не знают, как правильно и с какого возраста использовать опоры для сидения, опоры для стояния, вертикализаторы, различные артезы, и сегодня я говорю об этом, потому что тема действительно важна. Даже если ребёнок занимается кинезиотерапией, то это два часа в день, всё остальное время он может лежать в неправильном положении, а для того, чтобы обеспечить правильное положение, нужны технические средства. Если ребёнок лежит или стоит неправильно, тогда ДЦП приводит к вторичным осложнениям», — уточнила врач ЛФК, кинезиотерапевт Анна Чабина.

Организовывает встречи благотворительный фонд «Живи, малыш». В прошлом году при поддержке ЕВРАЗа фонд приступил к реализации проекта. В этом году идею поддержала компания «Синара» из Екатеринбурга. Как рассказали в фонде, в Нижнем Тагиле врачи с паллиативной помощью знакомы поверхностно и не всегда могут поехать на подобные встречи в другие города.

«У нас наблюдается около 50 детишек, всем, конечно, нужна помощь. Эти встречи помогают обменяться опытом, найти новые знакомства, учат нас, специалистов, налаживать контакт с пациентами, куда направить. Но конечно, эта информация важна в первую очередь для родителей», — говорит медсестра по паллиативной помощи детской городской больницы Нижнего Тагила Ирина Буторина.

Спикеры рассказали о том, как нужно правильно класть ребёнка на бок, в каком положении он должен стоять и сидеть в удерживающих устройствах, а также как правильно оформлять инвалидность и что для этого необходимо.

Ольга Бунькова — одна из самых внимательных слушательниц — мама семилетнего Павла с диагнозом ДЦП.

«Я хочу узнать, как правильно подобрать ТСР (технические средства реабилитации. — Прим. ред.), как правильно оформить индивидуальную программу реабилитации, с этим у нас в Тагиле большие проблемы. Мамочки, которые получают только первое ИПРА, они тыкаются как слепые котята, потому что не знают, как и что. Мы хоть и не первый раз оформляем, но и то загвоздки есть. И как правильно подобрать, мы не знаем, хотим услышать мнение специалистов», — рассказала Ольга Бунькова.

Кроме родителей и тагильских врачей, на встречу пришли студенты местного медицинского колледжа.

«Мы даём информацию по паллиативной помощи, но те семинары, которые проходят здесь, они действительно уникальны, потому что специалисты, которые непосредственно работают с этой категорией, могут дать намного больше», — рассказала преподаватель Нижнетагильского медицинского колледжа Валентина Шишкина.

Следующий семинар пройдёт уже в октябре: с паллиативной помощью познакомят психологов, юристов и социальных работников.