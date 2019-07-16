Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» получил гранты на реализацию двух благотворительных проектов в Свердловской области

Нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» получил гранты на реализацию двух своих проектов для помощи тяжелобольным детям в Свердловской области. Грант от фонда «Синара» на 136,8 тыс. рублей позволит продолжить в Нижнем Тагиле работу школы «Мы вместе» для родителей, воспитывающих детей с паллиативными состояниями (когда излечение уже невозможно). Идея её создания принадлежит медикам отделения паллиативной помощи при ДГБ, большую помощь в реализации проекта оказал ЕВРАЗ.

Сегодня в Тагиле в паллиативной помощи нуждаются около 50 семей. Школа «Мы вместе» — это не только площадка для свободного общения родителей и обмена опытом, отмечают организаторы, но и возможность получить консультацию медицинских специалистов. Каждый месяц на протяжении всего 2019 года в школе проходит по два занятия — одно для специалистов, оказывающих паллиативную помощь, другое для родителей.

Также «Живи, малыш» получил субсидию от администрации Екатеринбурга на 90 тыс. рублей на содержание бесплатного социального такси для детей-инвалидов. Ранее глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин закрыл денежный сбор на краудфандинговой платформе «Планета» на покупку спецавтомобиля для перевозки детей-инвалидов в столице Свердловской области. Бизнесмен пожертвовал Нижнетагильскому благотворительному фонду «Живи, малыш» 1,9 млн рублей. 1,1 млн рублей из этих денег, как и средства ещё 382 человек, направят на приобретение специально оборудованного автомобиля для перевозки тяжелобольных детей. Ещё 800 тыс. рублей пойдут на обслуживание машины до весны 2020 года — её содержание и зарплату водителю.

Бесплатное соцтакси фонда «Живи, малыш» поможет детям-инвалидам беспрепятственно добираться в любую точку Екатеринбурга — до больниц, школ, спортивных секций и театров. Машина будет оборудована автоподъёмником, специальными креплениями для инвалидных кресел и кнопками вызова водителя на каждом сиденье. Для участия в проекте родным ребёнка-инвалида необходимо лишь разово предоставить ряд документов в благотворительный фонд «Живи, малыш». Сейчас в Екатеринбурге в перевозке нуждаются свыше трёх тысяч детей-инвалидов.

«Сразу две наших программы признаны экспертами одними из лучших социальных практик в России. Это значит, что мы на правильном пути. Наши проекты актуальны, востребованы и реально работают. Наш богатый опыт работы с тяжелобольными детьми, их родителями, а также специалистами, занятыми в системе оказания паллиативной помощи, будет использован и в других регионах», — отметили в пресс-службе фонда.

Напомним, «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. За каждый сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на необходимые вещи и процедуры.