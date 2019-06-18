Глава РМК Игорь Алтушкин передал фонду «Живи, малыш» почти 2 млн рублей на покупку и обслуживание соцтакси для детей-инвалидов

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин закрыл денежный сбор на краудфандинговой платформе «Планета» на покупку социального такси для бесплатной перевозки детей-инвалидов в Екатеринбурге. Бизнесмен пожертвовал Нижнетагильскому благотворительному фонду «Живи, малыш» 1,9 млн рублей. 1,1 млн рублей из этих денег, как и средства ещё 382 человек, направят на приобретение специально оборудованного автомобиля для перевозки тяжелобольных детей. Ещё 800 тысяч рублей пойдут на обслуживание машины до весны 2020 года — её содержание и зарплату водителю. Об этом руководитель и создатель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков написал сегодня в социальных сетях.

«Друзья, сбор на покупку третьего спецавтомобиля в службу соцтакси фонда "Живи, малыш" завершён. 382 человека помогли нам собрать 1,3 млн рублей менее чем за месяц. С миру по нитке мы собрали около 200 тысяч, остальное добавил владелец РМК Игорь Алтушкин. Ещё мы договорились скинуться пополам на содержание службы. И он уже отдал свою часть до весны следующего года. Я ему очень благодарен», — написал Егор Бычков.

Бесплатное соцтакси фонда «Живи, малыш» поможет детям-инвалидам беспрепятственно добираться в любую точку Екатеринбурга — до больниц, школ, спортивных секций и театров. Машина будет оборудована автоподъёмником, специальными креплениями для инвалидных кресел и кнопками вызова водителя на каждом сиденье. Для участия в проекте родным ребёнка-инвалида необходимо лишь разово предоставить ряд документов в благотворительный фонд «Живи, малыш».

Это будет уже третья спецмашина, приобретённая на пожертвования фонду «Живи, малыш». Первое соцтакси 3,5 года назад начало работать в Нижнем Тагиле. Деньги на покупку специально оборудованной «Газели» тогда перевёл благотворительный фонд «ЕВРАЗ — Урал». Очередь на поездки в театры, больницы, кружки расписана на месяц вперёд. За 3,5 года помощью бесплатного такси воспользовались более 650 детей. Машина ежемесячно совершает минимум десять поездок в медицинские и социальные учреждения Екатеринбурга. Три раза в неделю развозит детей по тагильским учреждениям для прохождения курсов реабилитации.

В Екатеринбурге в перевозке нуждаются свыше трёх тысяч детей-инвалидов. Одного соцтакси для оказания помощи крайне мало, поэтому «Живи, малыш» и запустил сбор денежных средств на приобретение второго спецавтомобиля. Теперь фонд сможет оказывать помощь гораздо большему числу семей с особенными детьми.

Напомним, «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. За каждый сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на необходимые для них вещи и процедуры.