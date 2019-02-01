За 3 года социальное такси фонда «Живи, малыш» перевезло 649 детей-инвалидов

Сегодня, 1 февраля, исполняется три года одному из самых важных социальных проектов Нижнего Тагила — соцтакси по перевозке детей-инвалидов. Машина была запущена в 2016 году тагильским благотворительным фондом «Живи, малыш». За три года помощью бесплатного такси воспользовались 649 особенных детей. Всего автомобиль осуществил 996 поездок. В течение ближайшего месяца соцтакси заработает и в Екатеринбурге. Сейчас сотрудники фонда ищут водителя для работы на нём.

Социальное такси в Тагиле сделано на базе ГАЗ-2705, оборудовано автоподъёмником, специальными креплениями для инвалидных кресел и кнопками вызова водителя на каждом сиденье, может перевозить шесть человек одновременно. Деньги на покупку автомобиля — 1 миллион 100 тысяч рублей — перевёл благотворительный фонд «ЕВРАЗ — Урал». Такси ежемесячно совершает минимум десять поездок в медицинские и социальные учреждения Екатеринбурга. Три раза в неделю развозит детей по тагильским учреждениям для прохождения курсов реабилитации. Для участия в проекте родным ребёнка-инвалида необходимо лишь разово предоставить ряд документов в благотворительный фонд «Живи, малыш».

Сегодня, 1 февраля, вновь стартует самая народная благотворительная акция фонда «Живи, малыш» «100 рублей спасут жизнь». Ежемесячная акция проходит по всей стране с 1 июня 2012 года. В первый день каждого месяца любой желающий может пожертвовать на лечение тяжелобольных детей посильную денежную сумму. Чтобы принять участие в акции, нужно лишь отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Теле 2». Все собранные средства направляются на лечение и покупку медицинских изделий для подопечных фонда «Живи, малыш».

Сейчас в срочной финансовой поддержке нуждаются Владислав Смоляков (9 лет), Алексей Булыгин (6 лет), Никита Белкин (9 лет), Дарья Чубарова (12 лет) Виктория Краюшкина (8 лет). Все дети страдают от тяжелейшего заболевания — ДЦП, четверо из них уже несколько лет мечтают начать ходить самостоятельно.

За каждый сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на необходимые для них вещи и процедуры.