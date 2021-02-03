На акциях протеста после суда по делу Навального задержали более тысячи человек

Вечером 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны не менее 1386 человек на протестных акциях — люди вышли на улицы сразу после решения Симоновского суда города Москвы, который заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», пишет «ОВД-Инфо».

Выходить на несанкционированные акции протеста призвал штаб Навального. В центр Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов превентивно были стянуты внушительные силы полиции и Росгвардии. Людей жёстко задерживали на подходах к площадям, на выходах из метро. Тем не менее, по оценкам СМИ, в российской столице прошлись шествием по центральным улицам несколько тысяч сторонников Навального. При этом среди задержанных были журналисты и случайные прохожие.

2 февраля Симоновский райсуд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде рассмотрел ходатайство ФСИН России о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Суд удовлетворил ходатайство. С учётом условного срока и времени в СИЗО Навальный отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.