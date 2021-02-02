У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, задержали более 100 человек

У Мосгорсуда, где проходит выездное заседание Симоновского суда по замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный, задержали 121 человека, передаёт «ОВД-Инфо».

Требование об изменении меры пресечения выдвинула ФСИН, поводом ведомство считает ненадлежащее исполнение Навальным положений условного срока.

Полиция перекрыла несколько ближайших улиц, в суд пускают только журналистов по аккредитации. В это время у суда собралось несколько сотен сторонников Навального. Задержания начались ещё до заседания — около 10:30 корреспондент «Проекта» сообщил о 23 задержанных в автозаке у суда. Среди задержанных — корреспонденты Sota.Vision и Mash.