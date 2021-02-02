Суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии

Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима, приняв ходатайство ФСИН об отмене условного срока. При этом судья зачла срок домашнего ареста, поэтому в колонии политик проведёт 2 года и 8 месяцев. Кроме того, Навальному назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, передаёт T-Journal.

Оппозиционера признали виновным в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше». Напомним, в 2014 году Алексея Навального и его брата Олега судили за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили у компании «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компании» больше 30 млн рублей. В итоге политик получил 3,5 года условного срока с испытательным сроком на 5 лет, который заканчивался 31 декабря 2020 года. В течение этого времени Навальный должен был регулярно отмечаться в полиции, но после отравления Алексей проходил лечение в Германии. Сразу после возвращения в Россию Навального задержали и арестовали до 15 февраля.

«Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где чёрным по белому написал, что в деле “Ив Роше” нет даже состава преступления. Оно полностью сфабриковано. Более того, Россия половинчато, но признала это решение, выплатив мне компенсацию. Тем не менее мой брат уже отсидел по нему 3,5 года в колонии, а я — год под домашним арестом. Приговор был вынесен в 2014 году. Уже столько лет прошло, уже ЕСПЧ признал меня невиновным, и всё равно с упорством маньяка меня пытаются по нему посадить», — цитирует слова Навального во время судебного заседания РБК.

Суд по просьбе защиты также приобщил к представлению справку из немецкой клиники «Шарите», где указано, что Навальный завершил курс лечения 15 января. Однако прокуратура посчитала, что из этой справки неясно, где был Навальный с 23 сентября — даты окончания его стационарного лечения — до 15 января.

«Навальный свободно перемещался по Германии, занимался спортом и давал интервью. А вот инспекцию не поставил в известность. Условно осуждённый должных выводов не сделал, на пусть исправления не встал», — заявил прокурор в суде.

«Нет никаких рейтингов. Нет никакой огромной поддержки. Ничего этого нет. Потому что выяснилось: для того чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто пытаться его убить химическим оружием», — сказал Навальный.

Сразу после оглашения приговора штаб Навального и представители ФБК* обьявили об акции протеста на Манежной площади в Москве. Адвокаты, в свою очередь, заявили, что намерены обжаловать приговор.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.

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