На 85-м году ушёл из жизни известный тагильский хоккеист и тренер Геннадий Чистяков

В Нижнем Тагиле в возрасте 84 лет скончался бывший игрок и тренер ХК «Спутник» Геннадий Чистяков. Более 40 лет Геннадий Григорьевич работал в СК «Спутник», из них 14 сезонов был главным тренером, позже руководил школой хоккея, судейской коллегией.

Под руководством Геннадия Чистякова команда три сезона играла в Первой всесоюзной лиге и была победителем в Восточной зоне Второй лиги чемпионата СССР 1974–1975 годов. В 1971 году «Спутник» выиграл Кубок РСФСР.

Как сообщается в паблике хоккейного клуба «Спутник», в 2021 году сбылась мечта Геннадия Григорьевича — его внук Семён Чистяков завоевал Кубок Гагарина, главный хоккейный трофей страны, и привёз его в Нижний Тагил.