Общество

На 85-м году ушёл из жизни известный тагильский хоккеист и тренер Геннадий Чистяков

10.08.2021 10:27
На 85-м году ушёл из жизни известный тагильский хоккеист и тренер Геннадий Чистяков

В Нижнем Тагиле в возрасте 84 лет скончался бывший игрок и тренер ХК «Спутник» Геннадий Чистяков. Более 40 лет Геннадий Григорьевич работал в СК «Спутник», из них 14 сезонов был главным тренером, позже руководил школой хоккея, судейской коллегией. 

Под руководством Геннадия Чистякова команда три сезона играла в Первой всесоюзной лиге и была победителем в Восточной зоне Второй лиги чемпионата СССР 19741975 годов. В 1971 году «Спутник» выиграл Кубок РСФСР.

Как сообщается в паблике хоккейного клуба «Спутник», в 2021 году сбылась мечта Геннадия Григорьевича его внук Семён Чистяков завоевал Кубок Гагарина, главный хоккейный трофей страны, и привёз его в Нижний Тагил.

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