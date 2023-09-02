«Мы, женщины, созданы для того, чтобы давать жизнь, и тяжело видеть, когда её отнимают». Прапорщик полиции Нижнего Тагила Людмила Бондырева — о том, почему решила стать сотрудником патрульно-постовой службы, с чем приходится сталкиваться на работе и о своём первом трупе

Сегодня, 2 сентября, сотрудники органов внутренних дел отмечают 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы полиции (ППСП) в системе МВД России. Журналист АН «Между строк» Анна Попова решила узнать, как переносят тяготы и лишения этой нелёгкой профессии представительницы прекрасного пола.

Командир отделения мобильного взвода роты № 1 ОБ ППСП МУ МВД России «Нижнетагильское» прапорщик Людмила Бондырева пришла в МВД в 2007 году. Девушку изначально заинтересовала работа именно в ППС, но попасть туда с первого раза не получилось.

«Меня заинтересовало то, как сотрудники ППС взаимодействуют с людьми с точки зрения психологии, а также то, что они всегда первыми прибывают на место происшествия. Я решила попробовать устроиться, но сначала мне несколько раз отказали. Не все девушки выдерживают такую нагрузку, многие увольняются или переводятся. На улице сложно работать, особенно зимой из-за холода. Ещё бывает, что при задержании граждане оказывают сопротивление, приходится за ними бегать, догонять, применять физическую силу. Поэтому несколько раз мне отказали, но я проявила настойчивость, и меня приняли. Устроилась на должность милиционера-кинолога, моя первая смена была 3 августа 2007 года. Работала с собакой долгое время, около 11 лет. Мы ходили с собакой по следу, раскрывали преступления, а также патрулировали территорию и задерживали преступников», — рассказывает Людмила Бондырева.

Своё первое серьёзное дело Людмила помнит очень хорошо, как будто это произошло вчера. Летом 2007 года несколько подростков совершили грабёж: выдернули из рук женщины сумку. Молодая сотрудница выдвинулась на место происшествия со служебной собакой и искала по следу украденную сумку.

«Я очень строгий полицейский, мне не страшно. Я всегда была бойкой девочкой. Конечно, мне было морально тяжело, когда я выехала с собакой в 2011 году на первое убийство. Мы, женщины, по своей природе созданы давать жизнь, и тяжело воспринимать, когда её отнимают. Женщину убили в квартире, ей нанесли множество ножевых ранений, было много крови. Конечно, мне было её жалко. Мы же нежнее мужчин. Я по следу работала с собакой, чтобы узнать, в каком направлении ушёл преступник. Я думаю, что женщины в погонах больше переживают внутри, но, конечно, не показывают этих чувств. Не имеем права просто. К следующим сменам восстановиться морально мне помогает семья. Возвращаешься домой — они поддерживают, так и отдыхаешь от всего этого», — вспоминает женщина.

Из сурового полицейского дома Людмила превращается в любящую мать. Она ведёт активный образ жизни вместе со своими детьми: катается с ними на велосипедах, коньках, лыжах, плавает, они путешествуют и много гуляют. Ещё тагильчанка любит шить, расписывать одежду и заниматься своим автомобилем.

На должность командира отделения Людмилу перевели в 2018 году. Рабочий день сотрудников патрульно-постовой службы начинается с получения спецсредств, построения, инструктажа, где до личного состава доводят ориентировки на граждан, которые находятся в розыске, оперативную обстановку на охраняемой территории, а также ставят сотрудникам оперативные задачи. Затем происходит проверка внешнего вида, знания законодательства РФ, служебной документации, приёмов применения физической силы.

«Сейчас вся преступность перенесена в информационное пространство, я имею в виду разного рода телефонных мошенников. Это самая большая проблема. Мы проводим профилактические беседы с гражданами, вручаем памятки о том, как не попасть на удочку мошенников, но, к сожалению, таких преступлений меньше не становится. В большинстве случаев, когда люди уже приходят к нам писать заявление, они подтверждают, что их предупреждали в полиции, в СМИ, но они всё равно не могли понять, что попали под влияние мошенников. В начале лета мы вернули потерянный паспорт его хозяину. По счастливой случайности, у него сохранился мой личный номер телефона. Он позвонил мне и рассказал, что увидел бабушку, которая пытается перевести крупную сумму в банкомате. Мы сразу примчались в банк, и нам удалось уберечь деньги пенсионерки. Я ей начала рассказывать, что я сотрудник полиции, что она переводит деньги мошенником, но она находилась как в трансе, поначалу не понимала, что делает. Поэтому, если вы видите, что пожилой человек вносит крупную сумму в банкомат, при этом говорит по телефону, а вы слышите, что ему дают инструкции, привлеките, пожалуйста, внимание полиции и попытайтесь отвлечь пенсионера», — говорит Людмила.

После развода экипаж ППС отправился на предполагаемое место обитания бездомного Сергея (имя изменено. — Прим. ред.) в заброшенное здание около ТЦ «ЦУМ». Сергей неоднократно попадал в поле зрения полиции за то, что звонил со своего сотового телефона в оперативные службы и сообщал о минировании торговых центров города.

После того как полицейские прочесали местность, из дежурной части поступил звонок. Сообщили, что в магазине «Пятёрочка», расположенном на улице Карла Либкнехта, 17а, посетительница пыталась украсть гигиенические и косметические средства, а также банки кофе и бутылку пива. Сотрудники отправились на вызов, решив, что поиски Сергея продолжат позже.

По показаниям очевидцев, женщина сложила предметы себе в сумку и прошла кассовую зону, двигаясь к выходу. Продавцы заметили подозрительные действия посетительницы и попросили её остановиться. Работники торговой точки потребовали оплатить покупки, женщина согласилась, но на её банковской карте не оказалось средств. Тогда продавцы вызвали полицию.

Сотрудники магазина рассказали, что узнали женщину по фотографии, которую выложили их коллеги в общем чате сети магазинов. Оказывается, что в этот же день она совершила мелкое хищение в другом магазине «Пятёрочка», после которого продавцы опубликовали предупреждающее сообщение в мессенджере. По правонарушению составили протокол, женщину отвезли в отдел.

Каждого нарушителя проверяют по базе: не состоит ли он в розыске и за какие нарушения уже привлекался. Для этого Людмила связывается с отделом полиции.

Когда женщину отвезли в отдел полиции, сотрудники отправились на другие предполагаемые места обитания Сергея: гаражи рядом с Красной, 7, теплотрассу вдоль железнодорожных путей, около вокзала, а также в укромные места у домов на улице Садовой. «Террориста» найти так и не удалось, вместо него сотрудники обнаружили на теплотрассе другого бездомного.

Поступил ещё один звонок, в этот раз нам сообщили, что к сотруднику полиции в ТРЦ «Квадрат» обратился мужчина. Он передал найденную банковскую карту, которую нашёл на улице Пархоменко у дома № 99. По пути в торговый центр, на улице Ленина, полицейские встретили друга Сергея Ивана (имя изменено. — Прим. ред.). Сотрудникам ППС пришлось разделиться, чтобы одновременно забрать утерянную карту и доставить задержанного в отдел для установки местоположения Сергея.

Следующий вызов был по сообщению от пенсионерки. Пожилая женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что нашла около своего дома пенсионное удостоверение. Людмила составила протокол и забрала у пенсионерки находку, чтобы в дальнейшем передать её владельцу.

Далее поступил вызов с улицы Циолковского, 2к2, где произошла семейная ссора. Мужчина сообщил, что его сожительница не пускает его домой и бросается на него с ножом. Сотрудники ППС сразу узнали этот адрес: здесь полиция была уже несколько раз. В целях безопасности стражи правопорядка надели защитные каски и бронежилеты.

«Мы знаем эту пару. Они живут мирно, всё у них хорошо. Но вот в какой-то момент, раз в полгода, у них бывает, что они ругаются и вызывают полицию, мирно решить не могут. Они доходят до какой-то точки в состоянии алкогольного опьянения, и у них происходит скандал. Побеседовали с ними, постарались примирить, успокоить их. Они просто ругались на самом деле, никто там ни в кого ножами не кидался. Им просто необходима, наверное, третья сторона для примирения. Они это понимают и всегда вызывают полицию. Выговариваются, и им становится легче», — рассказывает Людмила Бондырева.

Ещё один криминальный вызов: мужчина разгромил парикмахерскую, находящуюся на улице Красногвардейской. Дебошир пришёл выяснять отношения к мастерам из-за оставленного мусора у служебной двери, которая находится во дворе. Также незваный гость заявил, что косметические средства, используемые парикмахерами, травят его, так как он проживает в этом же подъезде, а запах химии разносится по вентиляции.

По словам очевидцев, сотрудники пытались объяснить, что этот мусор оставили не они, но переубедить мужчину не удалось. После этого между мастером и посетителем возникла словесная перепалка, в результате которой дебошир проломил камнем межкомнатную дверь.

Очевидцы назвали адрес проживания мужчины. Сотрудники полиции по предполагаемому месту жительства правонарушителя не обнаружили.

Людмила признаёт, что в органах внутренних дел не хватает кадров. Это связано с тем, что работа в полиции очень сложная и ответственная. Но есть и преимущества: карьерный рост, полный социальный пакет, возможность получить бесплатное высшее образование. Молодым сотрудникам полиции Людмила желает не терять запала в ежедневной рутине, а также не поддаваться профессиональной деформации.