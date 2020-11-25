«Мы находимся в подвешенном состоянии». Опубликован календарь игр чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд, но участие тагильского «Спутника» в нём под большим вопросом

На сайте Федерации хоккея Свердловской области появился календарь игр чемпионата Свердловской области по хоккею сезона 2020/2021 среди взрослых команд, в котором планирует участвовать команда спортивной школы «Спутник» из Нижнего Тагила.

Напомним, что, кроме тагильчан, своё желание поиграть в сезоне заявили «Авто-Спартаковец-03» (Екатеринбург), «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «Титан» (Верхняя Салда), «УРФУ-Спартаковец» (Екатеринбург) и «Энергия» (п. Рефтинский).

Согласно расписанию, свою первую игру обновлённый «Спутник» проведёт 12 декабря на выезде с командой «Авто-Спартаковец-03». Планируется, что на домашнем льду тагильчане сыграют 26 декабря с «Энергией».

Директор муниципальной спортивной школы по хоккею «Спутник» Александр Чёлушкин пояснил АН «Между строк», что, несмотря на опубликованный календарь, участие тагильской команды остаётся под вопросом.

«Я даже по составу вам ничего не могу сказать, у меня и финансирования нет, — пояснил Чёлушкин. — Мы находимся в подвешенном состоянии. Только вчера начали кататься. Я не знаю, как дальше будет, информации никакой нет. Даже если календарь появился, то это же не значит, что мы будем играть. Если командирование не откроют, то как мы будем играть?»

Напомним, Федерация хоккея Свердловской области планировала провести в конце ноября отложенную из-за коронавируса финальную встречу между «Спутником» и рефтинской «Энергией». Игры за золотые медали должны были пройти 14, 21 и 28 ноября, но из-за коронавирусных ограничений так и не состоялись.