Команда спортивной школы «Спутник» из Нижнего Тагила заявилась на следующий сезон чемпионата Свердловской области

В сезоне 2020/2021 на чемпионате Свердловской области по хоккею среди взрослых команд Нижний Тагил будет представлять новая команда «Спутник-УВЗ». Об этом АН «Между строк» рассказал директор муниципальной спортивной школы по хоккею «Спутник» Александр Чёлушкин. По словам функционера, состав команды будет значительно отличаться от прошлогоднего, а сам клуб станет фактически продолжением спортшколы.

«“Уралвагонзавод” значительно увеличит финансирование нашей школы. Скорее всего, команда будет называться “Спутник-УВЗ”», — пояснил Чёлушкин.

Как заявили АН «Между строк» в Федерации хоккея Свердловской области, в организации не теряют надежды провести в конце ноября отложенную из-за коронавируса финальную встречу между «Спутником» и рефтинской «Энергией». По словам представителя федерации, игры за золотые медали должны пройти 14, 21 и 28 ноября при условии, что в Нижнем Тагиле будут разрешены спортивные мероприятия.

Кроме «Спутника», своё желание участвовать в сезоне заявили «Авто-Спартаковец-03» (Екатеринбург), «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «Титан» (Верхняя Салда), «УРФУ-Спартаковец» (Екатеринбург) и «Энергия» (п. Рефтинский).