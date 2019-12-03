«Мы идём по пути объединения». Муниципальное «Тагил-ТВ» возглавила директор «Телекона» Ирина Пудовкина

Новым руководителем муниципального автономного учреждения «Тагил-ТВ» стала директор телекомпании «Телекон» (подчиняется ЕВРАЗу) и соучредитель холдинга ООО «Радио-Экофонд» Ирина Пудовкина. Она исполняет обязанности руководителя МАУ с сегодняшнего дня, 3 декабря. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе горадминистрации. Утром Пудовкину уже представили коллективу телеканала. Занимавший ранее этот пост Сергей Лошкин продолжит руководить МАУ «Нижнетагильская информационная компания "Тагил-пресс"», структурными подразделениями которого являются газета «Тагильский рабочий» и сайт tagilka.ru. Последние три с половиной месяца он управлял сразу двумя МАУ.

Источники агентства сообщают, что назначение Пудовкиной на пост директора «Тагил-ТВ» предвещает слияние двух телеканалов, которое обсуждается в кулуарах власти уже в течение нескольких лет. Структурным подразделением «Тагил-ТВ», отметим, является «Радио Тагила».

«Решение возложить обязанности директора “Тагил-ТВ” на Ирину Анатольевну принято в преддверии конкурса на 22-ю кнопку для муниципальных каналов, — пояснила начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова. — Занять её может только один канал, мы идём по пути объединения, чтобы не только сохранить местное вещание для жителей города, но и развивать СМИ. Мы хотим, чтобы у тагильчан было несколько источников информации: это и городской канал на 22-й кнопке, и вещание “Тагил-ТВ 24”. Сейчас также прорабатывается вопрос о врезках на канале ОТВ, а “Областное телевидение”, как уже известно, встраивается в сетку цифрового общедоступного канала ОТР. Мы сегодня следуем современной тенденции на объединение».

Ранее в тагильской администрации говорили о необходимости объединения всех муниципальных СМИ в один холдинг. Там считают, что если руководить ими будет один человек, то это позволит организовать работу по освещению деятельности мэрии и жизни города более эффективно, а также избежать возможных управленческих ошибок.

За последние два года на муниципальном ТВ сменились уже четыре директора и два главных редактора. В конце 2017 года с поста руководителя телеканала был уволен медиаменеджер Александр Соловьёв. Одной из претензий к Соловьёву являлась «финансовая дыра в 2 млн рублей», появившаяся в связи с неграмотным финансовым менеджментом при производстве утреннего шоу «Ранний фреш», которое несколько месяцев на МАУ выпускала бывшая команда «Реального Тагила». Бывшего «серого кардинала» мэрии сменил экс-худрук ДК «Юбилейный» Владимир Путинцев. Но в марте 2019 года он был уволен по соглашению сторон. Формальной причиной этому стала проверка Счётной палаты города, в результате которой были обнаружено более десяти нарушений и недостатков. Новым директором муниципального телеканала стала Людмила Варакина, которая в конце 90-х вела на ТВ-4 (сейчас — «Тагил-ТВ») программы «Поздравляю» и «Новости». Однако она не смогла усидеть в кресле главы МАУ и полугода. В августе обязанности Варакиной возложили на Сергея Лошкина. Тогда же глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заговорил о необходимости создания единого холдинга, который объединил бы все муниципальные СМИ.

Ирина Пудовкина была назначена директором телерадиокомпании «Телекон», где работала в течение многих лет, в ноябре 2014 года. До этого она возглавляла компанию «Радио-Экофонд», в которой владеет двумя третями уставного капитала. В «Радио-Экофонд» входят: «Экорадио», «Русское радио», радио «Максимум» и ИА «Все новости». Кроме того, Пудовкина является владелицей рекламного агентства «Идея». В конце 2018 года она возглавила нефтяную компанию мужа ООО «Уралконтракт-НТ» для выполнения задач антикризисного менеджера.