«Мы давно поняли, что проще оформить заём и начать работать в полную силу». Директор МЦ «Академический» рассказал о перспективах развития медицинских услуг в Нижнем Тагиле благодаря поддержке центра «Мой бизнес»

В Нижнем Тагиле открылся новый медицинский центр «Академический» на улице Пархоменко, 44. Это уже второй медцентр под этим брендом в городе. Первый находится на ГГМ и был открыт в марте 2017 года. Журналист АН «Между строк» пообщалась с директором нового филиала Алексеем Галенко и узнала, какие дополнительные возможности получила их фирма благодаря инструментам поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемым нижнетагильским центром «Мой бизнес».

На торжественное открытие центра пришли много гостей. Среди них был мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который поучаствовал в разрезании ленточки. Также в церемонии приняли участие директор филиала МЦ «Академический» на Пархоменко Алексей Галенко и главврач новой медорганизации Рита Альбрехтайте.

«Заём на открытие центра мы оформили довольно быстро, поскольку уже брали подобный на нашу первую клинику для расширения номенклатуры услуг. Мы давно поняли, что проще оформить заём и начать работать в полную силу», — рассказывает Алексей Галенко.

Новый заём был оформлен на 5 млн рублей по действующей на момент открытия ставке Центробанка 7,5% на 3 года с отсрочкой первых платежей. Средства использовались для закупки мебели и оборудования. Заём позволил закрыть 40% потребностей. Оборудование брали в лизинг у проверенных поставщиков. Оба медицинских центра теперь работают под одним брендом «МЦ “Академический”», так как был проведён ребрендинг для регистрации товарного знака.

По словам Алексея Галенко, идея заняться медициной появилась во многом благодаря тому, что у команды, создавшей первый центр, уже был необходимый опыт и компетенции. С ними он начинал свой путь в этом бизнесе.

«Сначала я там занимался больше коммерческими вопросами, но за шесть с лишним лет смог изучить это направление основательно. Поэтому на новый медицинский центр в качестве директора выбрали меня», — рассказывает Алексей.

Как признаётся Алексей, самое сложное в этом бизнесе — кадровый вопрос. Руководство медцентра делает ставку на обучение персонала, чтобы людям было интересно и комфортно работать и при этом развиваться как профессионалам. Большую роль играет и моральный климат в организации.

Несмотря на то, что оба филиала относятся к одной сети, в них существуют различия. Так, в филиале на Пархоменко представлены детские специалисты, а также ведут приём пульмонологи и ревматологи, чего нет на ГГМ. Но в новом центре нет операционного кабинета и эндоскопии. Также в гальянском филиале планируется развивать направление сурдологии.

В новом медицинском центре тагильчане смогут попасть на любые виды массажа, начиная от лечебного и заканчивая лимфодренажным. Помимо вышеупомянутых детских кабинетов и пульмонологов, в стенах филиала на Пархоменко можно попасть на приём к аллергологу, онкологу, нейрохирургу, записаться на УЗИ, сдать все необходимые анализы и многое другое.



услуги в МЦ на Пархоменко



«Часть персонала перейдёт в новую клинику, а на ГГМ будут усиливать направления с более детальной диагностикой. Кроме того, открытие нового центра позволило начать плановый ремонт основных фондов центра на ГГМ, так как мы будем иметь возможность освобождать кабинеты. Процесс уже начался с ремонта входной группы», — делится директор медцентра на Пархоменко.

Строительно-ремонтные работы в новом центре заняли около пяти с половиной месяцев, а получение санитарно-эпидемиологического заключения, закупка оборудования, его настройка и оформление лицензий — ещё примерно 2,5 месяца. Тем не менее процесс ещё не завершён, лицензирование продолжается по направлению пульмонологии из-за задержек в поставке оборудования.

«В 2020 году, когда началась пандемия, фонд поддержки предпринимательства здорово помог с отменой платежей процентов по кредиту, которые мы в тот момент платили. Также они пошли нам навстречу и предоставили отсрочку по оплате основного долга», — рассказывает Алексей.

В планах руководства МЦ «Академический» — продолжать повышать качество оказания медицинских услуг тагильчанам, расширять спектр специалистов и помогать жителям города оставаться здоровыми.