«Мы что, какого-то другого сорта?» Тагильские журналисты пожаловались на плохую организацию рабочего процесса для СМИ в День города  

Журналисты Нижнего Тагила пожаловались в мэрию на организацию рабочего процесса в День города. Они считают, что сотрудники правопорядка препятствовали их журналистской деятельности и мешали выполнять свою работу, а администрация города не обеспечила представителей СМИ необходимыми бейджами для доступа к сцене, где выступали артисты.

«У нас остался неприятный осадок от работы у сцены, это касается в основном 12 августа. Но обо всём по порядку. На этот раз всё было организовано на высоком уровне. Зато с журналистами обошлись, на мой взгляд, как с какими-то человечками, которые что-то там вошкаются под ногами. Их можно шугать, чинить им препятствия в момент, когда они работают в режиме онлайн, публикуя всё “с колёс”. Не знаю, чей это недосмотр, но если у нас не будет чётких гарантий свободной работы, нормальной логистики передвижения у главной сцены и прохода через турникеты, то в следующие праздники без нас точно», — написал главный редактор ИА «Все новости» Владимир Вахрутдинов в общем чате пресс-службы и представителей средств массовой информации в WhatsApp*.

Журналист рассказал, что самый неприятный осадок у него остался от работы у сцены во время выхода Олега Газманова. После того как Владимир отснял первые кадры, к нему подошёл полицейский и потребовал отойти, ссылаясь на то, что у сцены могут находиться только люди с бейджами «Оргкомитет».

«Он начал нас стращать, теснить ближе к деревьям. Говорил, что нам к сцене нельзя, мы должны уйти. Здесь, говорит он, могут быть только люди с бейджами “Оргкомитет”. На мою резонную реплику, что бейджи “Пресса” выдали в пресс-службе и заранее обговорили съёмку у сцены, он сказал, что вы все тут дураки. По его словам, только люди с бейджем “Оргкомитет” здесь имеют какие-то права, а остальные — насрано (простите, но по его тону другого слова не подберёшь). Показал этому мужчине на людей вообще без каких-либо опознавательных знаков, которые у сцены пилили видосики для своих соцсетей и просто на память. Реакции ноль. Сказал ему, что я здесь не по фану, а поработать. Тоже не особо реагирует. Разъяснил ему, что он препятствует законной деятельности журналиста. Отстал. Подошёл его коллега. С ним у нас диалог пошёл быстрее. Мне некогда было препираться со стражами порядка, поэтому сказал ему, что я сейчас всё равно сниму то, что мне нужно. А потом уйду и не вернусь. На том и порешили. По первому спичу: выпишите нам в другой раз такую бумажку, фактическую, броню, чтобы не было проблем с передвижением. Вот без этого: “Сюда не ходите, туда не ходите, вон туда уходите”. Мы что, какого-то другого сорта? Зачем мне тогда вообще этот бейдж?» — написал Владимир Вахрутдинов.

Также Владимир отметил, что не очень понятно работал пункт пропуска со стороны филармонии. По его словам, с начала работы главной сцены через него не пускали, поэтому журналисты, спешащие на пресс-подходы Фогеля и Олега Газманова, были вынуждены обходить КДК «Современник» и прорываться через толпу, а потом бежать к служебному входу филармонии.

Журналист «Тагил-ТВ» Юлия Полева ометила, что задача СМИ — сделать красивую картинку и рассказать тагильчанам про мероприятие. Но подойти к некоторым объектам было невозможно.

«От представителей ТВ — моё пожелание. Дело в том, что город к празднику подготовил зрелищные представления: мэппинг, водное шоу, концерты, пиротехническое шоу, выступление флайбордистов. Это затратные мероприятия, в них вложены ресурсы. Задача СМИ — сделать красивую картинку, “подсветить” старания города, но подойти к некоторым объектам невозможно. В прошлом году меня чуть не растерзали “яжмамы”, когда я ставила оператора на съёмку фейерверка, потому что их ребёночка подвинула в сторону на 10 см. Пресс-зоны нужны, и к ним должен быть обеспечен доступ», — считает Юлия.

Отметим, что журналиста АН «Между строк» Анну Попову, также с бейджиком «Пресса», сотрудники правопорядка не пропустили за ограждение во время выступления певца Фогеля, сославшись на то, что свободного места для неё нет.

В ответ на претензии журналистов пресс-секретарь мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова сухо ответила: «Коллеги, принимается».

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